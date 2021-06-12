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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

Yerli aşı ne durumda? Yerli aşının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İnaktif yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi. Yerli aşının son aşamada olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 kapsamında insan çalışmalarına geçileceğini duyurdu. Peki, yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? İşte yerli aşı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:05
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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye'de Kovid-10'a karşı geliştirilen yerli aşıda son aşamaya gelindi. Faz-3 kapsamında insan çalışmalarına geçildi. Yerli aşı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlardan başvuru alınacak. Peki, yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

YERLİ AŞI FAZ-3 GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.

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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

YERLİ AŞIYI KİM GELİŞTİRİYOR?

Kovid-19 Türk aşısı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile geliştiriliyor. E-Nabız sayfasında, "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayarak Faz-3 gönüllü başvurusu yapabilirsiniz.

TÜRK AŞISI FAZ-3 GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

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Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

GÜNLÜK 500 BİNİ AŞAN AŞILAMAYLA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLAMA HEDEFİNE GİDEREK YAKLAŞILIYOR

Haziran ayında yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, dün 570 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı.

İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.