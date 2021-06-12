Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?

Yerli aşı ne durumda? Yerli aşının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İnaktif yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi. Yerli aşının son aşamada olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 kapsamında insan çalışmalarına geçileceğini duyurdu. Peki, yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? İşte yerli aşı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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