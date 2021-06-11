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Yerli aşıda son dakika gelişmesi | Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

Yerli aşıda sona gelindi. gelişmesine göre; inaktif yerli Kovid-19 aşısının klinik çalışmaları için 'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi. Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, (TÜSEB) ve iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Yerli aşıda son dakika gelişmesi | Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

SON DAKİKA | Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları üzerinden başladı.

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı.

Raporlamada aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi.

Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.

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