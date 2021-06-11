Yerli aşıda son dakika gelişmesi | Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.

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