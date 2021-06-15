Evli adamdan genç kadına iğrenç şantaj! 10 bin TL vermezsen...

Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin...

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