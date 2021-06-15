15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Evli adamdan genç kadına iğrenç şantaj! 10 bin TL vermezsen...

Evli adamdan genç kadına iğrenç şantaj! 10 bin TL vermezsen...

'da yaşayan S.B. birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. Hayatı kabusa dönen S.B. kendisini arayan bir kişinin 10 bin TL istediğini ve aksi halde T.A. ile olduğunu iddia ettiği özel görüntülerini yayınlayacağını söyledi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
ABONE OL
Evli adamdan genç kadına iğrenç şantaj! 10 bin TL vermezsen...

'de S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

S.B. şunnları söyledi: Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim.

Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA