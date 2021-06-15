Evli adamdan genç kadına iğrenç şantaj! 10 bin TL vermezsen...
Antalya'da yaşayan S.B. birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. Hayatı kabusa dönen S.B. kendisini arayan bir kişinin 10 bin TL istediğini ve aksi halde T.A. ile olduğunu iddia ettiği özel görüntülerini yayınlayacağını söyledi.
GÜNDEM DHA
S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.
S.B. şunnları söyledi: Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim.
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