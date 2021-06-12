Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu. Bakan Koca ayrıca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.
Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.
Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
Bakan Koca, "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.
Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Aşılama takvimi hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni eklenen meslek grupları ile aşı yapılan kişi sayısı da artıyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.
24 SAATTE 597 BİN 647 KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını açıkladı.
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 12 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı?
- Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
- Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...
- TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları belli oldu mu?
- AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?
- Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...
- AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...
- Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...
- 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...