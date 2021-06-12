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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı , aşılama sürecine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu. Bakan Koca ayrıca, "Yerli aşımız son aşamada. çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.

Bakan Koca, "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.

AŞILAMADA SON DURUM
Aşılama takvimi hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni eklenen meslek grupları ile aşı yapılan kişi sayısı da artıyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

24 SAATTE 597 BİN 647 KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını açıkladı.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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