Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

