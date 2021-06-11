FETÖ borsası kurmaktan tutuklanan Kazım Yiğit Akalın ifade provası planlamış! Taraflar arasında mekik dokumuş

AVUKATLAR POLİS MEMURUYLA BİR ARAYA GELDİ

İki avukatın baz bilgilerinin 11-12 Mart tarihlerinde örtüştüğü, Akalın'ın bu görüşmelerden sonra polis memuru E.O.T. ile buluştuğu saptandı. İddianameye göre süreç şöyle gelişti: 16 Mart günü Akalın ve avukat İplikçioğlu buluştu. Daha sonra Akalın, İplikçioğlu ile beraber iş insanının ifadesinin alınması organizasyonuyla ilgili polis memuru E.O.T. ile bir araya geldi. Ardından Akalın ile İplikçioğlu tekrar buluştu ve 17 -18 Mart tarihlerinde de tekrar bir araya geldi. İlerleyen süreçte ise iş insanı söz konusu organizasyonu iptal ederek, şahıslar hakkında ihbarda bulundu.

3 şüpheli de ifadelerinde buluştuklarını doğruladı. Polis memuru E.O.T.'nin Akalın'a bahis borcu olan viskileri teslim etmek için buluştuklarını öne sürerken, İplikçioğlu ise kendisinin polis memuruyla görüşmediğini beyan etse de, cep telefonunda yapılan incelemelerde polis memuru E.O.T.'nin numarasını aynı gün kaydettiği tespit edildi.

GÖRÜŞMEDİM DEDİ TELEFONUNU KAYDEDİP ERTESİ GÜN ARADI

İddianamede, İplikçioğlu'nun bu buluşmadan sonraki gün hem müvekkillerine durumdan haberdar etmek için aradığı hem de 1 gün önce irtibatlandığı polis memuru ile İMessage üzerinden iletişim kurduğu ve FETÖ borsası organizasyonu hususunda görüştükleri kaydedildi.

FOTO ALTI: Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan ve avukatlar Serkan Günel ile Hüseyin Ersöz, 'FETÖ Borsası'ndan tutuklamaya sevk edilen Akalın'a destek için adliyedelerdi