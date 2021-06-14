Son dakika: Bakan Kurum müsilajdaki son durumu paylaştı!
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdiklerini, yapılan denetimlerde 51 tesise idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. İllerimizde 6 günün sonunda; İstanbul 452,5 metreküp, Kocaeli 133,5 metreküp, Bursa 111,5 metreküp, Tekirdağ 112 metreküp, Balıkesir 300 metreküp, Çanakkale 226 metreküp, Yalova 831 metreküp müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik" dedi.
'51 TESİSE İDARİ PARA CEZASI VERDİK'
Bakan Kurum, bakanlığa bağlı uzman ekiplerle birlikte sahadaki denetimleri, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi projemizi genişletiyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız."
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