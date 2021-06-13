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Son dakika: Başkan Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine dair flaş açıklama

Başkanı 'ın Başkan ile yapacağı görüşmede, ve 'nın da ele alınacağı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine dair flaş açıklama

Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Başkanı Joe Biden'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin ve 'yı da ele alacağını açıkladı.

AFGANİSTAN MESELESİ

ayrıca, ABD'nin 'daki elçiliklerinin nasıl güvende tutulacağına ilişkin de Biden'ın, Başkan Erdoğan'la konuşmak istediğini belirtti.

ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN BRÜKSEL'DE

Başkan , yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi.

Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN HEYET

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e ulaştı.

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