13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik temaslar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi... Başkan , 'ne katılmak üzere geldiği 'deki temasları kapsamında Başbakanı ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile iki görüşme gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik temaslar

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği 'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

NAUSEDA İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve öncesi temaslarına başladı. Erdoğan, zirve öncesi yerleştiği Steigenberger Wiltcher's adlı otelde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Başkan Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi BAŞKAN ERDOĞAN'A BRÜKSEL'DE SEVGİ GÖSTERİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA