Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik temaslar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile iki görüşme gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde...
GÜNDEM A Haber
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.
Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
NAUSEDA İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de zirve öncesi temaslarına başladı. Erdoğan, zirve öncesi yerleştiği Steigenberger Wiltcher's adlı otelde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.
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