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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! "Salgın iyice geriledi! Yenileceği gün çok yakın..."

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! Salgın iyice geriledi! Yenileceği gün çok yakın...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721'e yükseldi. Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı.

Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7 ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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