Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! "Salgın iyice geriledi! Yenileceği gün çok yakın..."

Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7 ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.