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Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan 'ne katılmak üzere bugün 'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Detayları A Haber Muhabiri aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, 'nın önümüzdeki on yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan 'NATO 2030' sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılım sağlayacak.

NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı , Letonya Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı , Başbakanı , Yunanistan Başbakanı ile baş başa görüşmeler yapacak.

Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde NATO'daki ittifakınyanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

İKİ LİDER İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin 'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

15-16 HAZİRAN'DA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK

Başkan Erdoğan, ziyaretlerinin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak. Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek ve A Milli Futbol Takımının 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte izleyecek.

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek; 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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