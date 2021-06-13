Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

15-16 HAZİRAN'DA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK



Başkan Erdoğan, Belçika ziyaretlerinin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak. Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek ve A Milli Futbol Takımının 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte izleyecek.



Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek; 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.