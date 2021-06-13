13 Haziran 2021, Pazar
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Yunanistan Türk karasularını ihlal etti! Türk sahil güvenlik ekipleri anında müdahale etti

Türk karasularını eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından Balıkesir açıklarında karasularından çıkarıldı.Yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik botunun sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Yunanistan Türk karasularını ihlal etti! Türk sahil güvenlik ekipleri anında müdahale etti

Balıkesir'in ilçesi açıklarında sularını eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı.

TÜRK KARASULARINA GİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

HASAR MEYDANA GELMEDİ

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

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