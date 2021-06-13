13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: O yaş grubu da artık aşı listesinde

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: O yaş grubu da artık aşı listesinde

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi.

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