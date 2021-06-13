Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya destek mesajı! Libya ile beraberiz

"AİLELER BÜYÜK IZDIRAP İÇİNDE"

Darbeci Hafter'in Libya'daki masum insanlara yönelik saldırılarını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömdüler. Bunu dünyanın unutmaması lazım. Darbeci Hafter'in yaptığı eza, cefanın herkes tarafından hatırlanması lazım. Toplu mezarlardan çıkan cenazelerin sahibi aileler büyük üzüntü, ızdırap içinde. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince onlarla görüşerek acılarını biraz da olsa dindirmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili Türkiye'ye düşen ne varsa yapacağımız çalışmalarla gereken tedbirleri alacağız."

Hafter grubu tarafından döşenen ve oyuncakların içine dahi yerleştirilen patlayıcıların aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Akar, "Bu patlayıcı, mayınlardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libyalı kardeşimiz var. Bunların bir kısmı burada, bir kısmı Türkiye'de tedavi altında. Yaşanan bu olaylar Libya toplumu için önemli. Bu kardeşlerimiz için bize ne görev düşüyorsa yerine getirmemiz, onlara rehber olmamız, yardımcı olmamız, yol göstermemiz lazım. Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.