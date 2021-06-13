13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme

NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme

Bölgesinin ve dünyanın kritik meselelerinin çözümü için kilit ülke konumundaki , Başkan Erdoğan’ın ’ndeki kritik görüşmelerine odaklandı. Türkiye’nin önerileri, masadaki konuların geleceğiyle ilgili belirleyici olacak. Başkan Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
ABONE OL
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme

için bugün 'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 kritik görüşme gerçekleştirecek. Yarın 'la bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke ilişkilerine ipotek koyan tüm sorunları masaya yatıracak. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritasına da son şekli verilecek. Erdoğan'ın Biden'a 'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini isteyeceği belirtiliyor. DEAŞ'la mücadelede ve TSK'nın birlikte hareket edebileceğini söylemesi bekleniyor. Görüşmede 'nin program ortağı olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasının gerek müttefiklik ilişkisiyle gerekse uluslar arası hukukla bağdaşmadığının vurgulanması öngörülüyor. Ayrıca 'da Türkiye'nin üstleneceği yeni rol, 'nın geleceği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu ile FETÖ elebaşının iadesi meselesinin de üzerinde durulacak konular arasında olacağı ifade ediliyor. Öte yandan tarafının S-400'lerle ilgili tezlerine karşı Ankara'nın "İster ikili düzeyde ister düzeyinde bu konuyu konuşabiliriz" mesajı vermesi düşünülüyor.

Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-ABD ilişkilerinde sorun yaratan başlıkların bazılarının paranteze alınarak birlikte çalışılacak dosyalara yoğunlaşılması hedefleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Lİ ÇÖZÜM
Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak 'da yükselen , Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif ajandaya odaklanılması ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil paylaşım konuları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Macron ile yapacağı görüşme ile ilgili talebin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini belirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye- Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkânımız olacak" demişti.

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için yola çıkıyor! BAŞKAN ERDOĞAN NATO ZİRVESİ İÇİN YOLA ÇIKIYOR!
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA