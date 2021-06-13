NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme
Bölgesinin ve dünyanın kritik meselelerinin çözümü için kilit ülke konumundaki Türkiye, Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki kritik görüşmelerine odaklandı. Türkiye’nin önerileri, masadaki konuların geleceğiyle ilgili belirleyici olacak. Başkan Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bugün Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 kritik görüşme gerçekleştirecek. Yarın ABD Başkanı Biden'la bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke ilişkilerine ipotek koyan tüm sorunları masaya yatıracak. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritasına da son şekli verilecek. Erdoğan'ın Biden'a Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini isteyeceği belirtiliyor. DEAŞ'la mücadelede ABD Ordusu ve TSK'nın birlikte hareket edebileceğini söylemesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye'nin program ortağı olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasının gerek müttefiklik ilişkisiyle gerekse uluslar arası hukukla bağdaşmadığının vurgulanması öngörülüyor. Ayrıca Afganistan'da Türkiye'nin üstleneceği yeni rol, Libya'nın geleceği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu ile FETÖ elebaşının iadesi meselesinin de üzerinde durulacak konular arasında olacağı ifade ediliyor. Öte yandan ABD tarafının S-400'lerle ilgili tezlerine karşı Ankara'nın "İster ikili düzeyde ister NATO düzeyinde bu konuyu konuşabiliriz" mesajı vermesi düşünülüyor.
Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-ABD ilişkilerinde sorun yaratan başlıkların bazılarının paranteze alınarak birlikte çalışılacak dosyalara yoğunlaşılması hedefleniyor.
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Lİ ÇÖZÜM
Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak Avrupa'da yükselen İslamofobi, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif ajandaya odaklanılması ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil paylaşım konuları ele alınacak.
Başkan Erdoğan, Macron ile yapacağı görüşme ile ilgili talebin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini belirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye- Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkânımız olacak" demişti.
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