NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme

Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-ABD ilişkilerinde sorun yaratan başlıkların bazılarının paranteze alınarak birlikte çalışılacak dosyalara yoğunlaşılması hedefleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Lİ ÇÖZÜM

Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak Avrupa'da yükselen İslamofobi, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif ajandaya odaklanılması ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil paylaşım konuları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Macron ile yapacağı görüşme ile ilgili talebin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini belirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye- Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkânımız olacak" demişti.