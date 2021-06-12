Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün aşı olacakların sayısını açıkladı: 450 bin kişinin randevusu var
Son dakika haberine göre Aşılama programına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından , aşılama programına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.
Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021