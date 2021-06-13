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Resmi Gazete'de yayımlandı: Müsilaj sorununa devlet müdahalesi! Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu

Son dakika haberi... Devlet, müsilaj sorununa 'dur' demek amacıyla harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'de Konulu Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Müsilaj sorununa devlet müdahalesi! Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde öngörülen işlerin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Buna göre, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu (Koordinasyon Kurulu) kuruldu.

Koordinasyon Kurulu ayda en az bir defa toplanacak, davet üzerine ayrıca toplanabilecek, sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALACAK
Koordinasyon Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alacak. Oyların eşitliği halinde Koordinasyon Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olacak.

Toplantıda, üye salt çoğunluğu sayısının oluşmaması halinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacak.

Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak.

Koordinasyon Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları oluşturulabilecek, toplantılara konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek, bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak. Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

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