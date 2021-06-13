Son dakika: CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde sahte imza skandalı!

Her şey, Hadımköy'de ruhsatsız bir tekstil fabrikasında 2019'da çıkan yangınla başladı. Yangında 4 yabancı işçi can verdi. Soruşturmada fabrika sahibi Abdül Gürgen tutuklandı. Hakkında 20 yıl hapis istendi. İddiaya göre; fabrikada belediyenin denetim ihmali vardı. Belediye, soruşturmadan sıyrılmak için iş insanının eşi Yonca Gürgen'i yönlendirdi. Kadın, olacaklardan habersiz cezaevindeki eşinden vekâletname aldı. O evrakı da belediyeye verdi. Ancak evrak, belediyede geçmişe dönük sahte belgeye dönüştü.