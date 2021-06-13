13 Haziran 2021, Pazar
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Türkiye vurgusu!

Son dakika haberi... Kritik Libya görüşmesinin ardından Libya'dan Türkiye vurgulu açıklama geldi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye ile ülkesi arasındaki köklü tarihi ilişkilerin olduğunu belirterek, Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Türkiye vurgusu!

Menfi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, dün ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Başkanı başkanlığındaki heyetle başkent 'ta bir araya gelen Menfi'nin, görüşmede, Türkiye ile ülkesi arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine dikkati çektiği kaydedildi.

Menfi'nin Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu da vurguladığı belirtilen açıklamada, ayrıca Menfi'ye Cumhurbaşkanı 'ın selamını ileten Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, Libya'nın birlik ve istikrarına destek verdiğini söylediği aktarıldı.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, (MBH) Başbakanı ve Libya Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile yaptığı görüşmelerin ardından dün ülkeden ayrılmıştı.

Yapılan görüşmelere Bakanı , İçişleri Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.

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