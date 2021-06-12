12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , ’nde başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu. Bakan Kurum, " 218,7 metreküp, 95,5 metreküp, 88 metreküp, 44 metreküp, 182 metreküp, 146 metreküp, 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Twitter hesabından, 'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.

İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

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