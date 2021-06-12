Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı

İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."



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