Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu. Bakan Kurum, "İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.
Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.
İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 12 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı?
- Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
- Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...
- TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları belli oldu mu?
- AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?
- Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...
- AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...
- Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...