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Haberler Galeri Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. İTÜ UHUZAM tarafından uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi. Müsilajın, Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58 , 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi .

Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:30
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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.

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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi.

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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58 , 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü.