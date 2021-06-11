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İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu! İzmir Körfezi’nin kaderi değişecek mi?

'ni saran müsilaj alarma geçirmişken, Körfezi'nde de benzer görüntülerin oluşması tedirgin etti. Ancak körfezdeki görüntünün nedeni müsilaj değil foseptik atıklar. Yaşanan çevre katliamını muhabiri ’nin konuğu olan Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. canlı yayında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu! İzmir Körfezi’nin kaderi değişecek mi?

Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Müsilaj diyoruz ama ilk plakton patlamadır müsilaj. 1 litre deniz suyunda 1 milyon deniz canlısı vardır.

Bunlar nisan ve mayıs aylarında havanın ısınmasıyla bu rakamlar bir anda 2 milyona çıkar.

Bunlar sonrasında patlar ve ölürler. Özel bir durumdur. İlk patlamalar ilk kez 1950 yıllarında 'de yaşandı.

70'li yıllara geldiğimizde nüfusun artmasıyla olanlar oldu. Tarlaya çok fazla gübre atarsanız yakarsınız. İzmir'de bu yaşandı.

Çok fazla insanını atığı İzmir'e geldi ve çok ciddi balık ölümleri oldu. 'nde son zamanlarda yaşanan kirlilik de atılan atıklardan kaynaklanıyor."

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