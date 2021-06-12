Son dakika: Bir meslek grubuna daha aşı müjdesi: Özel güvenlik sektörü çalışanları dahil edildi

AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yeni meslek grubunun daha aşılama takvimine dahil edileceğini açıkladı. Buna göre; kafe ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile avukatlar bugünden itibaren aşılanabilecek.

Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

KARGO ÇALIŞANLARI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

KAFE, LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞANLARI

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.