12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bir meslek grubuna daha aşı müjdesi: Özel güvenlik sektörü çalışanları dahil edildi

Son dakika: Bir meslek grubuna daha aşı müjdesi: Özel güvenlik sektörü çalışanları dahil edildi

Son dakika haberine göre Aşı programına dahil edilen meslek grupları artıyor. , sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini açıkladı. Öte yandan Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Bir meslek grubuna daha aşı müjdesi: Özel güvenlik sektörü çalışanları dahil edildi

Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

'nca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.

AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ
Bakanı , 4 yeni meslek grubunun daha aşılama takvimine dahil edileceğini açıkladı. Buna göre; kafe ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile avukatlar bugünden itibaren aşılanabilecek.

Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

KARGO ÇALIŞANLARI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

KAFE, LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞANLARI
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASINA BAŞLANIYOR
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

AVUKATLAR DA AŞILANACAK
Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de avukatların bir kısmının daha önce aşı programına alındığını hatırlatarak, yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatların aşılarını olabileceğini söyledi.

Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek.
Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 10, 2021

"Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum."

PAZARTESİ 40 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK
Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha Biontech aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Bakan Koca duyurdu: 450 bin kişinin randevusu var BAKAN KOCA DUYURDU: 450 BİN KİŞİNİN RANDEVUSU VAR
Aşılamada sıra onlara geliyor! Normalleşme için kritik tarih AŞILAMADA SIRA ONLARA GELİYOR! NORMALLEŞME İÇİN KRİTİK TARİH
Bakan Koca müjdeledi! Yeni rekor geldi BAKAN KOCA MÜJDELEDİ! YENİ REKOR GELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA