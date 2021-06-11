11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması

Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması

haberi... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
ABONE OL
Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

Türkiyede 1 günde 450 binden fazla doz aşı yapıldı TÜRKİYE'DE 1 GÜNDE 450 BİNDEN FAZLA DOZ AŞI YAPILDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA