İstanbul’un toplam arsa değeri 23 trilyon! Arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı

Yapılan bir araştırmaya göre 9,4 trilyon lira olan İstanbul'un arsa değeri 2020 yılı sonlarına doğru yüzde 149 oranında artış gösterdi.

Böylece İstanbul'un arsa değeri, 23,4 trilyon liraya ulaştı. Bu araştırmaya göre; Esenler ve Güngören'de neredeyse boş arsa kalmadı.