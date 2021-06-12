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İstanbul’un toplam arsa değeri 23 trilyon! Arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı

'da arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı ve toplamda tam 23,4 trilyon lira oldu. Arsa değerinin en yüksek olduğu ilçeler ve detaylar ’in hazırladığı özel haberde.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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İstanbul’un toplam arsa değeri 23 trilyon! Arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı

Yapılan bir araştırmaya göre 9,4 trilyon lira olan 'un arsa değeri 2020 yılı sonlarına doğru yüzde 149 oranında artış gösterdi.

Böylece İstanbul'un arsa değeri, 23,4 trilyon liraya ulaştı. Bu araştırmaya göre; ve 'de neredeyse boş arsa kalmadı.

İstanbul'da arsa değerinin en yüksek olduğu ilçelerin başında ve geliyor.

Bunun yanı sıra arsa ticaretinin en yüksek olduğu ilçeler arasında da , ve var bunu da en büyük nedeni pandemi şarTLarı.

İstanbul'da arsaların ortalama metrekare fiyaTLarı:

Şişli'de 28 bin 270TL

Beyoğlu'nda 27 binTL

Beşiktaş'ta 22 bin 746 TL

'de 19 bin 600 TL

'de 18 bin 400 TL

'nda 15 bin 326 TL

Pandemiyle birlikte imarsız arsalar da yoğun ilgi görüyor.

Gayrimenkul danışmanı 'ya göre, özellikle pandemi sürecinde, arsa alan herkes kazançlı çıktı.

Ve bundan sonra da arsa yatırımcısına kazandırmaya devam edecek.

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