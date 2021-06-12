İstanbul’un toplam arsa değeri 23 trilyon! Arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı
İstanbul'da arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı ve toplamda tam 23,4 trilyon lira oldu. Arsa değerinin en yüksek olduğu ilçeler ve detaylar A Haber’in hazırladığı özel haberde.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Bunun yanı sıra arsa ticaretinin en yüksek olduğu ilçeler arasında da Silivri, Çatalca ve Arnavutköy var bunu da en büyük nedeni pandemi şarTLarı.
İstanbul'da arsaların ortalama metrekare fiyaTLarı:
Şişli'de 28 bin 270TL
Beyoğlu'nda 27 binTL
Beşiktaş'ta 22 bin 746 TL
Kadıköy'de 19 bin 600 TL
Bakırköy'de 18 bin 400 TL
Zeytinburnu'nda 15 bin 326 TL
Pandemiyle birlikte imarsız arsalar da yoğun ilgi görüyor.
Gayrimenkul danışmanı Pınar Tuna'ya göre, özellikle pandemi sürecinde, arsa alan herkes kazançlı çıktı.
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