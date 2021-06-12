Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...

Cumartesi yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılama sürecinin hız kazandığı Türkiye'de normalleşme sürecine ilişkin adımlar atıldı. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilmişti. Bu gelişmelerimn ardından gözler cumartesi yasaklarına çevrildi. Peki, Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?VAR MI?

İkinci normalleşme süreci kapsamında cumartesi tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü gerçekleştiriliyor. Buna göre, 12 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.