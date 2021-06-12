Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...
Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İkinci kademeli normalleşme sürecinin ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi. Cumartesi günü yasak olup olmadığını merak eden vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile tüm detaylar belli oldu. Peki, Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
Cumartesi yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılama sürecinin hız kazandığı Türkiye'de normalleşme sürecine ilişkin adımlar atıldı. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilmişti. Bu gelişmelerimn ardından gözler cumartesi yasaklarına çevrildi. Peki, Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?VAR MI?
İkinci normalleşme süreci kapsamında cumartesi tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü gerçekleştiriliyor. Buna göre, 12 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 11 Haziran Cuma tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 22.59 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 287 bin 77, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 585 bin 769 oldu.
Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 872 bin 846 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 321 bin 25, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 214 bin 233 toplam 5 milyon 535 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 624 bin 750, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 140 bin 375 toplam 2 milyon 765 bin 125, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 301 bin 769, ikinci doz aşı sayısı 932 bin 272, toplam 2 milyon 233 bin 769 doz olarak kayıtlara geçti.
BAZI SEKTÖR VE HİZMET ÇALIŞANLARININ AŞILANMASINA BAŞLANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.
Ayrıca Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yanı sıra kargo çalışanları ile kuryelerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.
Koca, günlük doz sayısında 500 bininci doz aşının yapıldığını anımsatarak, günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşılacağını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı, inaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonunun eklendiğini açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, Kovid-19 mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, haziran ayı sonu itibarıyla 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odasıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatacak.
Öte yandan Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira, Tekirdağ'da ise tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin 360 lira ceza kesildi.
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