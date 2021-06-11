30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sinovac ve bioNTech aşılarının uygulanmasına başlandı. Yurt genelinde birinci ve ikinci doz uygulanan aşı miktarı 32 milyonu aştı. 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanma süreci başladı. Pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar aşılama programına alınacak. Gıda üretim ve dağıtım sektörü, avukatlar, berber ve kuaförler ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlar da bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...