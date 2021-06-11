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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Türkiye'd aşılama süreci hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Pazartesi günü 40 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci başlayacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenler arasında 30 yaş üstünün hangi tarihte aşılanacağı oldu. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:01
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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sinovac ve bioNTech aşılarının uygulanmasına başlandı. Yurt genelinde birinci ve ikinci doz uygulanan aşı miktarı 32 milyonu aştı. 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanma süreci başladı. Pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar aşılama programına alınacak. Gıda üretim ve dağıtım sektörü, avukatlar, berber ve kuaförler ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlar da bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Pazartesi günü başlayacan 40 yaş üstü aşılama sürecinin ardınan 30 yaş üstünün aşılama sürecinin başlaması bekleniyor. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

AŞILANMA SÜRECİNE BAŞLANAN MESLEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.