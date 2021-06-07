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Canan Barlas ile Gündem | PKK'nın Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü? FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? - 06.06.2021

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Giriş: 07.06.2021 00:42
Güncelleme:07.06.2021 00:50
A Haber’de ekranlara gelen “Canan Barlas ile Gündem” programında, Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular, her pazar olduğu gibi bu hafta da masaya yatırıldı. Canan Barlas ile Gündem’de; PKK'nın Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü?, Türkiye siyasetini kimler dizayn etmek istiyor? FETÖ başaramadı, yeni görev mafyaya mı verildi?, Organize suç örgütleri neden devreye girdi?, Selahaddin Gülen itirafçı oldu. Peki; Terörist başı Gülen'in yeğeni neleri itiraf etti? Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık bitiyor mu? soruları soruldu. Konuları; Askeri Stratejist-Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın yorumladı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in 06 Haziran 2021 tarihli yayınının tamamı…
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