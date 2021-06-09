Son dakika | CHP-HDP-FETÖ üçgeninde sıkışan siyasetin amacı ne? A Haber'de flaş sözler: Bilinçli olarak siyaset yapmadılar

Muhalefetin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ilkesizlikler üzerine kurulu birliktelikleri Türkiye'yi siyasi çıkmaza sürüklüyor. Göz göre göre "kronik muhalefet" algısıyla terör örgütlerine ve suç örgütü liderlerinin yalanlarını kendilerine delil sayanlara Başkan Erdoğan bugün grup toplantısında sert sözlerle yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Hal böyleyken AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir." diye yanıt verdi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki HDP-CHP-FETÖ ilişkisine dikkat çekti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında muahalefetin siyasi kurnazlığı enine boyuna masaya yatırıldı.

Muhalefetin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ilkesizlikler üzerine kurulu birliktelikleri Türkiye'yi siyasi çıkmaza sürüklüyor. Göz göre göre "kronik muhalefet" algısıyla terör örgütlerine ve suç örgütü liderlerinin yalanlarını kendilerine delil sayanlara Başkan Erdoğan bugün grup toplantısında sert sözlerle yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Hal böyleyken AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir." diye yanıt verdi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki HDP-CHP-FETÖ ilişkisine dikkat çekti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında muahalefetin siyasi kurnazlığı enine boyuna masaya yatırıldı.





SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLADILAR

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: "Türkiye'de özellikle 2013'ten beri muhalefet suç örgütü eksenli bir siyaset izlemeye başladı. Gerçekten bu utanç verici. Bu ülkenin değerleri siyasal tarihi geçmişine bakınca insan üzülüyor. Öyle bir muhalefet aksığının oluşması, Türkiye'nin demokrasisinin derinleşmesi, hukukun yerleşmesi, Türkiye'nin dünya politikası içinde yer alması açısından bizi zorlayan bir şey." dedi.

NEDEN SİYASİ İSTİKRARSIZLIK İSTİYORLAR?

VAHİT KİLER AK PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ: "CHP'nin HDP ile yakınlaşması bugün mü başladı? Ben bunu yıllar önce CHP'li bir milletvekiline sordum. Siz neden Doğu'da siyaset yapmıyorsunuz? 2002'den bu yana AK Parti'de siyaset yapıyorum ama o günden bu yana ben CHP'nin Doğu'da siyaset yaptığını görmedim. Doğu'da CHP yok. Bugün AK Parti olmasaydı siz Doğu ve Güneydoğu'yu HDP'ye mi teslim edecektiniz. Kapalı konuşan CHP'li vekil konuya net bir cevap vermedi. Yani FETÖ,CHP ve HDP ilişkisi bugün mü başladı, geçmişte var mıydı? Bilerek mi bunlar siyasette olmadılar? Ben çok iddialı bir şey söylüyorum. CHP bilinçli olarak Doğu- Güneydoğu'yu siyaset yapmayarak, siyaset üretmeyerek HDP'ye teslim etti." diye ifade etti.