Temel atmama değil yüzlerce temel atma ister! Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın, "Deniz salyası gerçekleri" başlığı adı altında yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Aldığımız her iki nefesten birini sunan mucizevi canlılar fitoplanktonlar. Her şeyin fazlası nasıl zararsa planktonların aşırı çoğalması da bulundukları ortama zarar veriyor. Aşina olduğumuz alg patlaması bunlardan biri. Gündemi meşgul eden diğer bir zarar ise müsilaj"

"Bizlere nefes olmanın yanında birçok canlı türüne yuva olarak biyoçeşitliliğe ve gıda çeşitliliğine de büyük katkı sunuyor mavi vatanlarımız. Yine akıntılar yoluyla ısı dengesini sağlar. Dolayısı ile okyanus ve denizler için 'Gezegenimizin yaşam destek sistemi' diyebiliriz."

"Ne var ki onlar da büyük bir risk ile karşı karşıyalar. Bir taraftan küresel soru iklim değişikliği ile oluşan asitleşme diğer yandan doğrudan veya nehirlerle boca edilen atıkların oluşturduğu sorunlar her geçen gün giderek büyüyor. Bu denizlerden birisi de Marmara Denizi."