Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddete karşı net tavır: Gerekirse Anayasa'yı bile değiştiririz





SÜRELER DÜŞTÜ: Şiddet ve kadın cinayetlerinde 2017'de 134 gün olan tamamlanma süresi, 2020'de 76 güne inmiş durumda. Nitelikli kasten yaralama; 178 günde savcı soruşturmayı tamamlarken geçtiğimiz yıl 85 güne inmiş. Yine, cinsel saldırıya ilişkin savcı önündeki dosya ortalama 153 günde tamamlanırken, bu da 81 günde tamamlanmış.



ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞACAK: Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetten kaynaklanan suçların etkin şekilde soruşturulması amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz.



YÜZDE 73 KOLLUĞA: 2020'de şiddet gören veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınlar hakkında tedbir talebi için yüzde 73 kolluk birimlerine, yüzde 19.9 doğrudan mahkemeye, yüzde 4.7 savcılığa ve yüzde 1.5 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) başvuruldu. Bu başvuruların yüzde 0.9'u da resen oldu.