Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme sürecine ilişkin gelişmelerin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. NATO zirvesi nedeniyle erkene alınan Kabine Toplantısı takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Bugün toplantı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ikinci kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararlar alınmıştı. Koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başlamasıyla birlikte gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte cevaplar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
NATO zirvesi nedeniyle Kabine Toplantısı erkene alınmıştı. Ancak Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle Kabine Toplantısı 21 Haziran'a ertelendi.
TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Kritik toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, ikinci kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
YENİ NORMALLEŞME KARARI ALINACAK MI?
Vaka sayısındaki seyrin durumuna bakılarak, hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00'de başlayan, pazar günü ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
45 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMAYA BAŞLADI
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.
Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
Bu kapsamda aşı randevusu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen 45 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Konuya ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, her bir yeni yaş ya da meslek grubunu aşı için açtıklarında ilk günlerde çok yoğun bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Haziran ayı, her bir günü sanki yeniden başlıyormuşcasına coşkulu geçecek gibi gözüküyor. Çünkü hızlı bir şekilde dar aralıklarla hem yeni alt yaş gruplarını açıyoruz, bugün 45 açtık, önümüzdeki hafta başı bu 40 yaşa inecek. Bu arada yeni meslek grupları eklenmeye başladı, akademisyenler, sanatçılar gibi, bu şekilde dinamik bir haziran ayı yaşayacağız. Bugün inanılmaz bir talep var aşıya. Bundan önceki gün de hatta önceki gün de öyleydi. Belli ki bundan sonra da böyle gidecek."
Yiyit, sağlık altyapısı anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını, aşı tedarikinin de sağlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bugünkü gibi arzulu şekilde başvurursa bizim için çok mutlu bir ay geçecek. Bu ay belki aşı yapma anlamında çok yorulacağız ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk olacak. Bu yorgunlukla belki önümüzdeki ayların sağlık anlamındaki yükünü yok etmiş olacağız." diye konuştu.
"RAHAT OLABİLMEMİZ İÇİN MECBUREN AŞI OLMAMIZ GEREKİYOR"
Hastaneye gelerek aşı olan 46 yaşındaki Tümay Hazneci Öner, aşıdan çok korktuğunu ancak çok basit bir uygulama olduğunu belirterek, "Şifa olsun diyelim. Başka çözümü yok bu işin, rahat olabilmemiz için mecburen olmamız gerekiyor. Korkulacak bir şey de yok." dedi.
Aşı olan 45 yaşındaki Cem Öner de herkesi aşı olmaya davet ederek, "Mutlaka aşı olmak lazım, aksi takdirde bu işin sonu olmayacak. Hiçbir sıkıntı olmadan aşımızı yaptırdık." ifadelerini kullandı.
"AŞIMI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar, randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.
Kırklareli 75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan vatandaşlardan Kıymet Akdemir, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.
Aşı yapıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Akdemir, uzun zamandır aşılanma gününü beklediğini kaydetti.
Sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Akdemir, "Aşımı olduğum için mutluyum. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu virüsten. Herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, olmak zorundayız, mecburuz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.
Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar Kırklareli'nde 212 bin 644, Edirne'de 261 bin 819, Tekirdağ'da 440 bin 779 doz aşı yapıldı.
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