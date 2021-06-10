Son dakika: İstanbul Boğazı şimdi de kahverengi oldu! Bu kez müsilaj (deniz salyası) değil
Son dakika haberine göre Üsküdar Beylerbeyi Parkı'nın altında bulunan kanalizasyon giderinin bulunduğu kısımdan denize çamurlu su aktı. Suyun akmasının ardından deniz kahverengiye büründü. Balıkçılar ve çevre sakinleri bu görüntünün kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle oluştuğunu söyledi.
Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi.
Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi. Sahildekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı kişiler ise balık tutmaya devam etti.
Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle" diye konuştu.