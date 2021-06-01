Son dakika | Aşılama çalışmalarında sıra 50 yaş üzerine geldi! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Alt yapı olarak hastanelerde hazır olduklarını, şu anda aşı randevularının çok azının dolduğunu ifade eden Yiyit, "Bu şu demek, hiç efor sarf etmeden çok daha yüksek aşılar yapabiliriz. Hatta biz bunu mesai saati, aşı odası olarak artırabilecek durumdayız. Eğer aşı tedarikinde bir sıkıntı yaşamazsak sağlık alt yapısı olarak bir sıkıntımız yok." dedi.

Prof. Dr. Yiyit, süreci belirleyecek üçüncü bir faktör olduğunu, onun da vatandaşların uyumu olduğunu aktararak, eğer vatandaşların açılan yaş grubu için hızlıca randevularını alırlarsa, onları aşılamak için bekliyor olacaklarını söyledi.

Yiyit, sözlerini, "Onlar bu anlamda lütfen bize yardımcı olsunlar, güzel bir temmuz, güzel bir yaz, hatta yaz döneminde de iyi bir aşılamayla bundan sonra inşallah yorulmamak, güzel günlere 'merhaba' demek adına herkesi aşı olmaya bekliyoruz." diye tamamladı.