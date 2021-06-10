Ağır darbeler yiyen ABD yönetiminden beşinci kol faaliyeti! 'Temiz eller operasyonu' gerekliyse...

Özellikle operasyonda kullanılan figürler ve videolar ile ABD yanlısı muhalefet ve medyanın başvurduğu kirli algı yöntemleri hayli örtüşüyor.

Ukrayna'dan sonra Suriye'de de Rusya'dan ağır darbeler yiyen Amerikan yönetimi kuyruğu dik tutmak için mecburen beşinci kol faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. 2015'te had safhaya ulaşan bu faaliyetlerin gayesi Rus halkının Putin'e verdiği desteği erozyona uğratmaktı.

Rusya'da tek kişiye endeksli yönetimin sistematik yolsuzluklara kapı araladığı algısına oynayan ABD, yandaşı araştırma merkezleri, siyasetçi, medya ve hatta yeraltı dünyasından isimlerle finansal suistimalin iktidarın her tarafına yayıldığı ve bunun baş sorumlusunun da Putin olduğu propagandasını yaptı.