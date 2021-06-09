Son dakika | Polis 18 ilde düğmeye bastı! 125 milyonluk para trafiği

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K.'nin 16 Aralık 2019'da yaptığı ihbarla, 'TCK 220, 7258 SKM ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süreli teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulan 86 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 8 bilgisayar, 23 bin 635 TL ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 31 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.