Son dakika: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Japarov ile Külliye'de görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşıladı. Sağanak yağmur altında gerçekleşen törende Başkan Erdoğan şemsiye tutarak konuk cumhurbaşkanının ıslanmasını önlemeye çalıştı.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.