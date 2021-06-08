Son dakika: PKK'lı sözde hoca Burhan Dalğali'ye savcılıktan şok! Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Son dakika haberine göre Bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazdığı görüntülerle dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen PKK sempatizanı sahte hoca Burhan Dalğali kendisini, "Bu iş kumpastır. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi." sözleriyle savunmuştu. Savcılık şahıs hakkında 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen Burhan Dalğali'nin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık sanığın, "Zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali'nin avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Dalğali ile müşteki ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "İlahiyatçı öğretmen el Ensari" ismini kullanarak kendisini çevreye tanıttığını belirterek, sosyal medyada da bu ismi kullanan sanığın birtakım dini kisveler kullanarak kendisine itibar edilmesini sağladığını aktardı.
Müşteki Ebubekir B. ve Sema Nur B'nin dini nikahlarının düştüğünü sanmaları üzerine müracaat ettikleri sanığın, müşteki ve eşine dini nikahlarının düşmediği konusunda telkinlerde bulanarak ikna ettiğine yer verilen mütalaada, sanığın bu konuşma karşılığında toplam 3 bin 200 lira para talep ettiği kaydedildi.
Mütalaada, sanığın eşiyle baş başa görüşmek istediği müştekinin bu durumu kabul etmediği belirtilerek, sanığın 3 bin 200 lira para alarak menfaat sağladığı ifade edildi.
Sanık Dalğali'nin açık kimliği tespit edilemeyen bir kadının soyunmasını sağlayarak vücudunun çeşitli yerlerine yanında götürdüğü kitap ve defter türünde yazılı evraka bakıp birtakım yazılar yazdığı anlatılan mütalaada, sanığın sonrasında kadınla cinsel ilişkiye girdiği bildirildi.
Mütalaada, sanık Dalğali'nin "Zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Sanık Dalğali'nin avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı anlatılmıştı.
Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği aktarılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira olmak üzere toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedilmişti.
Sanık Dalğali'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarılmıştı.
Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
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