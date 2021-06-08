Son dakika: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Firari sanığın ABD'de dinlenmesi talebine ret
Son dakika haberine göre Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan Cengiz Samur'un avukatı, müvekkilinin istinabe yoluyla Amerika'dan dinlenmesini talep etti. Heyet, avukatın talebini reddederek 4'ü firari 20 sanığın yargılandığı duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu. Firari sanık Cengiz Samur'un avukat Behlül Kıroğlu, "Müvekkilimizin Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.
Sanıklar Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ün avukatı İdris Efendioğlu da "Müvekkilimizin banka hesabına konulan tedbirin banka kredisini ödemek üzere kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Söz verilen sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşma savcısı da eksik hususların giderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak davanın firari sanıkları Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verdi. Heyet, Amerika'da bulunan firari sanık Cengiz Samur'un istinabe yoluyla dinlenmesi talebini ve sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti. Bazı sanıklar hakkındaki daha önceden verilen yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devam etmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.
Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 3 bin 672'kez 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' yine 3 bin 672'kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 23 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.
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