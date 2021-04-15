HDP'nin cinci hocası Burhan Dalğali hakkında karar verildi!
'Cin çıkartma' bahanesiyle kadınları taciz ettiği ortaya çıkan sahte hoca Burhan Dalğali'nin terör örgütü PKK ile de bağlantısı deşifre oldu. HDP'nin sahte hocasına 10 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul, Esenler'de yere yatırdığı yarı çıplak bir kadının karnına Arapça yazılar yazdıktan sonra iç çamaşırını sıyırdığı görüntüleri ortaya çıkan sahte hoca Burhan Dalğali'ya, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Dalğali'ya, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde HDP yemeğine katıldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da dava açılmıştı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan Burhan Dalğali mahkemeye gelmezken, avukatı duruşmada hazır bulundu. Burhan Dalğali'nin HDP yemeğindeki görüntülerini çeken akrabası Tuncer Dalğali, duruşmada tanık olarak dinlendi.
GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN AKRABASI TANIK
Tanık Tuncer Dalğali, "100 kişinin katıldığı bir iftardı. O zaman her şey süt limandı, serbestti. Çektik, paylaştık" dedi.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali'yı, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı 5 yıl süreyle erteledi.
Burhan Dalğali hakkında "PKK terör örgütü propagandası yapma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep edilmişti.
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI
Dalğali hakkında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Dalğali bu davada, tutuklu kaldığı süre ve müştekinin zararını karşılamış olması gerekçesiyle tahliye edilmişti. Dalğali hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
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