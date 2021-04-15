HDP'nin cinci hocası Burhan Dalğali hakkında karar verildi!

CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI

Dalğali hakkında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Dalğali bu davada, tutuklu kaldığı süre ve müştekinin zararını karşılamış olması gerekçesiyle tahliye edilmişti. Dalğali hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.