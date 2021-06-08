Esenyurt'ta vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Atık sular, pis koku ve dahası...

Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar, böyle olmaması lazım. Kokudan çocuğumuzla balkonda oturamıyoruz.

Yakında kurban mevsimi gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi.



