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Esenyurt'ta vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Atık sular, pis koku ve dahası...

Esenyurt'tan başlayan Haramidere'nin ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, suyun rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise siyaha döndü. Çevreye koku yayan dere nedeniyle pencerelerini açamadıklarını, balkona çıkamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, konuya çözüm getirmeyen belediyeye sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Esenyurt'ta vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Atık sular, pis koku ve dahası...

Çevre sakinlerinden Muhlis Karakoç, ile Örnek Mahallesi'ni bölen derenin, 'daki Ambarlı Atık Su Tesisi'ne bağlandığını belirterek, ıslah edilmesi ya da üzerinin kapatılması için 'nden yardım beklediklerini söyledi.

Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar, böyle olmaması lazım. Kokudan çocuğumuzla balkonda oturamıyoruz.

Yakında kurban mevsimi gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi.

Köprü üzerinden akan pis suyu gösteren ise, "Sürekli lağım kokuları geliyor. Fabrika atıkları da olabilir. Tekstil, ayakkabı fabrikaları yukarıda" diye konuştu.

Aynı bölgede oturan bir kadın da atık su deresinin çok pis koktuğunu ifade ederek, "Pislik kokuyor. Evlerin pencerelerini açamıyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20 yıldan beri burası böyle. Az ileride oturuyoruz. Dereye de yakınız. Camları kokudan açamıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

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