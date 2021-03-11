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PKK’nın tacizci şeyhi Burhan Dalğali o görüntüleri 'kumpas' diyerek savundu

’da PKK’nın tacizci şeyhi olarak tanınan Burhan Dalğali’nin bir kadının karnına bir şeyler yazdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca dava açıldı. Sözde şeyh Burhan Dalğali, görüntülerle ilgili kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek, “Bu iş kumpastır” dedi. Kendisini kurtarmak için bir şeyler yazıyormuş gibi yaptığını anlatan Burhan Dalğali, “Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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PKK’nın tacizci şeyhi Burhan Dalğali o görüntüleri 'kumpas' diyerek savundu

. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki . ve eşi . ile avukatları katıldı.

Milliyet'in haberine göre; sanık Burhan Dalğali sosyal medyaya düşen görüntüleri ile ilgili ilk kez savunma yaptı. Kendisine tuzak kurulduğunu söyleyen Dalğali, "Görüntülerde okuyor gibi göründüğüm kitaptan bir şeyler yazmıyordum" dedi.

Mahkeme başkanının, "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine ise sanık, "Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Ben de kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendimde değildim" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayetçi olmadığını söyleyen mahkeme başkanı o yüzden bir şey yapmadığını sormadığını söyledi.

'AYRI ODA VAR MI DİYE SORDU'

Sanığın ardından dinlenen müşteki . ise imam nikahı kıydırmak için sanığın evine geldiğini söyleyerek, "Eşim 3 bin 200 lira para verdi. Sanık bize 'Ayrı bir oda var mı?' deyince rahatsız oldum, odadan ayrıldım. Ben o kadar yüksek para isteyeceğini tahmin etmedim. Şikayetçi değilim" dedi.

Alınan beyanların ardından mahkeme sanık Burhan Dalğali'nin müştekiye 3 bin 200 lirasını ödemesi için hesap açmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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