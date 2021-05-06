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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Letonya Başbakan Yardımcısı ile NATO meselelerini konuştu

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı , Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Letonya Başbakan Yardımcısı ile NATO meselelerini konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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