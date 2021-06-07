Letonya Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerine hayran kaldı! Cezeri ilgi odağı oldu

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye büyük ilgi gösterdi. Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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