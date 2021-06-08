O ilimizde sevindiren gelişme vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı! Yoğun bakımda hasta sayısı 22
Son dakika haberleri... Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı. Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 60-70 oranında düştüğünü belirterek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.
YAŞAM İHA
Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, beraberindeki gazetecilerle birlikte Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek, başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.
YOĞUN BAKIMDA HASTA SAYISI 22'YE DÜŞTÜ
Pandemi sürecinde yerel basının desteğini her daim yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 22-23'e kadar düştü.
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