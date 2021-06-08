O ilimizde sevindiren gelişme vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı! Yoğun bakımda hasta sayısı 22

Bu rakam Eylül ayında yüzün üzerinde idi. Kasım ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 7-8 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor.