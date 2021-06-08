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O ilimizde sevindiren gelişme vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı! Yoğun bakımda hasta sayısı 22

Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı. Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 60-70 oranında düştüğünü belirterek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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O ilimizde sevindiren gelişme vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı! Yoğun bakımda hasta sayısı 22

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı , beraberindeki gazetecilerle birlikte Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek, başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.

YOĞUN BAKIMDA HASTA SAYISI 22'YE DÜŞTÜ

Pandemi sürecinde yerel basının desteğini her daim yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 22-23'e kadar düştü.

Bu rakam ayında yüzün üzerinde idi. ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 7-8 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor.

"TEK SİLAH AŞI"

Şuan yoğun bakımda tedavi gören 20-22 hastamız var. Maalesef entübe edilen hastalarımızın yarısından çoğunu kayıp ediyoruz, çünkü bilinen kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık bu. Virüs hastalıklarının çoğu böyledir. Burada tek silah hala aşı" diye konuştu

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