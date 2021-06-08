Müsilaj neden olur? Müsilajın asıl sebebi nedir? İnsan sağlığını etkiler mi?
Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesi her geçen gün büyürken, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yaptığı açıklamada deniz salyasının esas nedenini açıkladı. Aycan ayrıca insanda görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevre faktörleri nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası) esas nedeninin, denizin kirletilmesi olduğunu söyledi.
Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çevrenin insan sağlığını doğrudan etkilediğini, insanda görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevre faktörleri nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası yayılmasına değinen Aycan, "Bu sorunun esas sebebi deniz suyunun kirletilmesidir. Bu, kanalizasyon veya sanayi atıklarının oluşturduğu bir kirliliktir. Bir iç deniz olan Marmara Denizi'nin durgun olması ve suyun sıcaklığı da deniz salyasının ortaya çıkmasının diğer nedenleri arasındadır." ifadelerini kullandı.
Aycan, sanayi ve kanalizasyon atıklarının, arıtılmadan direkt nehir ve denizlere dökülmesinin çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'deki kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Aycan, atıkların mutlaka arıtılması gerektiğini belirtti.
Aycan, arıtma yapılmadan kanalizasyon sistemi kurmanın doğru olmadığını, kanalizasyon atıklarının toprağa gömülmesinin daha güvenli olacağını söyledi.
Sefer Aycan, bugünkü teknikle tam arıtmanın mümkün olduğunu ancak maliyeti nedeniyle bundan kaçınıldığını dile getirdi.
BAKAN KURUM'DA AÇIKLAMIŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Bugün; balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Kurum, "İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?
- Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...
- Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?
- Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
- Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?
- Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün? EURO 2020 milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...
- Heyecan dorukta! ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
- PA EGM yeni polis alımı ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 sınav tarihi...