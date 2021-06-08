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Müsilaj neden olur? Müsilajın asıl sebebi nedir? İnsan sağlığını etkiler mi?

'ndeki tehlikesi her geçen gün büyürken, Milletvekili yaptığı açıklamada deniz salyasının esas nedenini açıkladı. Aycan ayrıca insanda görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevre faktörleri nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Müsilaj neden olur? Müsilajın asıl sebebi nedir? İnsan sağlığını etkiler mi?

Milletvekili , 'ndeki müsilajın (deniz salyası) esas nedeninin, denizin kirletilmesi olduğunu söyledi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çevrenin insan sağlığını doğrudan etkilediğini, insanda görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevre faktörleri nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti.

Denizi'ndeki deniz salyası yayılmasına değinen Aycan, "Bu sorunun esas sebebi deniz suyunun kirletilmesidir. Bu, kanalizasyon veya sanayi atıklarının oluşturduğu bir kirliliktir. Bir iç deniz olan Marmara Denizi'nin durgun olması ve suyun sıcaklığı da deniz salyasının ortaya çıkmasının diğer nedenleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Aycan, sanayi ve kanalizasyon atıklarının, arıtılmadan direkt nehir ve denizlere dökülmesinin çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. 'deki kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Aycan, atıkların mutlaka arıtılması gerektiğini belirtti.

Aycan, arıtma yapılmadan kanalizasyon sistemi kurmanın doğru olmadığını, kanalizasyon atıklarının toprağa gömülmesinin daha güvenli olacağını söyledi.

Sefer Aycan, bugünkü teknikle tam arıtmanın mümkün olduğunu ancak maliyeti nedeniyle bundan kaçınıldığını dile getirdi.

BAKAN KURUM'DA AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. 'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Bugün; balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum, "İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık.

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