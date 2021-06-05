05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Bakırköy’de İBB aracı seyir halindeyken yandı

Son dakika haberine göre; ’de seyir halindeyken yanmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesine () ait atık toplama aracı söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Bakırköy’de İBB aracı seyir halindeyken yandı

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Kavşağı Basın Ekspres yolu istikametinde seyir halindeki İBB Çevre Hizmetlerine bağlı atık toplama aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada bölgeden geçen Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle Kuyumcukent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


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