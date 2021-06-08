CHP yaşam alanlarına da göz dikti! Bakırköy'de deprem toplanma alanı satışa çıktı!

Bakırköy Belediyesi Meclisi dün belediye başkanı Bülent Kerimoğlu başkanlığında gerçekleşti. 33 meclis üyesi bulunan Bakırköy Belediye Meclisi sadece 14 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı bileşimle açıldı. Mecliste, grup toplantılarında komisyona gitmesi kararlaştırılan 33 bin metrekare alanın satış konusu, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin olmamasını fırsat bilen Bülent Kerimoğlu tarafından son anda başkanlık teklifi olarak meclise sunuldu.

YÜZDE 90'I YEŞİL ALAN

Yaklaşık 33 bin metrekare alana sahip arazinin yüzde 90'ının yeşil alan, kalan yüzde 10'unun ise imara açık olduğu öğrenilirken, 'Kanal İstanbul Projesi'nin kesişme noktalarından biri olduğu görüldü.

Meclis toplantısının öncesinde komisyona gideceği belirtilen ancak son anda başkanlık önergesi olarak getirilen, "Arazi satışı yetkisi" CHP'li bazı üyelerin onayıyla verildi.