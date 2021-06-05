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Adalar’da atları korumak için kurulan platform: İBB atları geri getirsin

CHP’li yönetimindeki İBB’nin kaybolan atların hesabını hala verememesi gündemdeki yerine korurken Ada sakinleri tarafından kurulan 'Adaların atları platformu' üyesi bir grup, “İBB'yi hatalardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz. Ama Ada dışına gönderilen atlardan sağ kalanlar adaya geri getirilmeli” diyerek İBB’ye çağrı yaptı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Adalar’da atları korumak için kurulan platform: İBB atları geri getirsin

İBB sorumluluğundaki 978 atın kaybolması ve ahırlara hapsedilen atların bakımsızlıktan ölümleri nedeniyle Ada sakinleri tarafından kurulan 'Adaların atları platformu' üyesi bir grup, dün (İBB) önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan , 20 Aralık 2019'da ruam hastalığı gerekçesiyle alınan karantina kararı sonrasında 300 atın öldüğünü belirtti.

İBB'nin atları satın aldıktan sonra da ölümlerin aynı nedenle devam ettiğini, 2020'de ise en az 708 atın ahırlarda can verdiğini söyledi.

Yaşam mücadelesi veren atların kaybedecek daha fazla zamanı yok diyen Erzan, "İBB'yi hatalardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz. Ama Ada dışına gönderilen atlardan sağ kalanlar adaya geri getirilmeli.

Bu atlar en az 1 yıl bakılmak ve başkasına verilmemek kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Alıcıların 1 yıllık bakım süreleri yarından itibaren tek tek dolacak" dedi.

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