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Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Yıldırım 'operasyonunda, teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev

'Pençe Yıldırım' Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.



Şehit Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra şehidin öz geçmişi okudu.

Duaların yapılması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, memleketi Samsun'a uğurlanmak üzere, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketine uğurlandı.

Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev SON DAKİKA: PENÇE-YILDIRIM ŞEHİDİ PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAMET ŞEKER'E SON GÖREV

Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber PENÇE YILDIRIM HAREKATI'NDAN ACI HABER

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