Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev

'Pençe Yıldırım' Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi.