Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Yıldırım 'operasyonunda, teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.
'Pençe Yıldırım' Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi.
Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra şehidin öz geçmişi okudu.
Duaların yapılması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, memleketi Samsun'a uğurlanmak üzere, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketine uğurlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...