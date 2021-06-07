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Son dakika: Gri kategoriye bir çizik daha! Sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Eren-1 Operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Gri kategoriye bir çizik daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "GRİ" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

ALÇAK SALDIRININ FAİLİ
Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

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